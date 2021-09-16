بعد تسريب تسجيله “العنصري”.. طلاب وطالبات عن أستاذهم الجامعي: “معروف بتسلطه”

كشفت مجموعة من الطلاب عن انحياز أستاذ بإحدى الجامعات لطالباته، بعد أن تداول مغردون جزءًا مسرباً من محاضرته التي كان يلقيها “عن بُعد”، وهو يقول فيها: “الطلاب أنا داعس عليهم دعس! لكن البنات، قلبي ما يطاوعني”.
وقال أحد الطلاب من نفس الجامعة لـ”أخبار 24″، إن هناك تسجيلات قديمة انتشرت لنفس الدكتور الجامعي، وهو يتحدث فيها بأسلوب عنصري ويهدد بأسئلة الاختبارات، لافتا إلى أن التسجيل العنصري ضد الطلاب هو الذي لقي انتشاراً واسعاً.
وأوضح طالب آخر، أن تصوير ما تلفّظ به الدكتور بشكل عنصري كان أثناء محاضرة له “عن بعد” مع طالباته، وأنهن مَن نشرن كلامه، مضيفًا أنه درس الفصل الماضي مع نفس الدكتور، وأن الطلاب المتضررين منه كثيرون لانحيازه للطالبات، لكن المعروف عنه أنه صارم مع الجنسين في أسئلة اختباراته.
وذكرت إحدى طالبات الدكتور المشار إليه أنها درست لديه قبل عام، وكان في كل محاضرة لهن كطالبات يتلفظ على الطلاب بألفاظ لا تخرج من دكتور جامعي.
وأضافت أخرى، أنه كان متسلطا معهن كطالبات، فكيف حال الطلاب الذين يتوعدهم في كل محاضرة، مبينة أنه تم رفع أكثر من هاشتاق بتويتر لشرح معاناتهم، ولكن كانت بدون جدوى.