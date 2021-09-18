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18/09/2021   1:41 م

وفاة الكاتب الصحفي الدكتور فؤاد عزب بأمريكا

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توفي الكاتب الصحفي الدكتور فؤاد مصطفى عزب، ليل أمس (الجمعة) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.
ونعى عدد من الكتّاب والإعلاميين الراحل، معبرين عن مدى حزنهم على فقده، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

وعددوا مآثر الفقيد، واصفين إياه بـ”صاحب الابتسامة الجميلة” وأنه كان يتميز بالشهامة ويحب “الفزعة”، وأنه كان يعشق الحياة، ويكره اليأس، وأن من مقولاته: “لا تخلي شيء في قلبك لبكرة.. يمكن ما في بكرة”.. وفق “أخبار 24”.

وكان الراحل (69 عاماً) يتلقى العلاج منذ فترة في مركز مايو كلينك في روشستر بالولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر أن يصل جثمانه إلى المملكة خلال الأيام القادمة ليدفن في جدة.

وفاة الكاتب الصحفي الدكتور فؤاد عزب بأمريكا

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