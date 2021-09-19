محام وقاضٍ سابق يُعلق على نظام التكاليف القضائية الجديد.. ويوضح الفئات المستثناة

علّق محام وقاض سابق على نظام التكاليف القضائية الجديد، والذي يتضمن فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على نسبة 5 % من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال.
وقال المحامي والقاضي السابق عبدالكريم الشمري خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن استحداث نظام التكاليف القضائية تم طرحه قبل 5 سنوات، ليواكب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مبيناً أنه يحد من القضايا الكيدية التي تشغل وقت المحكمة دون داعٍ.
وأضاف أن هناك فئات مستثناة من نظام التكاليف القضائية، مثل الدعاوى الجزائية، وقضايا الأحوال الشخصية، وقضايا ديوان المظالم، ودعاوى الإفلاس، مبيناً أن الاستثناءات جاءت لظروف خاصة حسب تقدير الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
نظام التكاليف القضائية الجديد..
عبدالكريم الشمري – محام وقاضي سابق: النظام سوف يحد من الدعاوى “الكيدية والصورية”، وهذه الفئات المستثناة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RutUKvb8iv
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 18, 2021