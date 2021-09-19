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أخبار محلية > دراسة ترصد زيادة نسبة الإصابة بسرطان القولون بالمملكة.. وباحث يوضح الأسباب
19/09/2021   8:50 ص

دراسة ترصد زيادة نسبة الإصابة بسرطان القولون بالمملكة.. وباحث يوضح الأسباب

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رصدت دراسة سعودية حديثة، زيادة ملحوظة في نسبة الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الأقل من 50 عاماً بالمملكة.  

وأوصت الدراسة التي جرت على الفترة من عام 2001 وحتى عام 2016 بضرورة الفحص المُبكر لهذا المرض، حتى يمكن الاستفادة من ارتفاع نسب الشفاء منه.  

وأرجع أحد المشاركين بالبحث الدكتور كنعان الشمري في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون إلى زيادة معدلات السمنة وأعمار المواطنين، وزيادة عمليات التشخيص وتناول الوجبات السريعة وقلة ممارسة الرياضة.   وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن سرطان القولون يمر بأربع مراحل تبدأ من الإصابة داخل القولون ومن انتشاره بشكل أكبر، موضحاً أن أعراضه تكون خروج الدم مع الإخراج وتغير عملية الإخراج بحيث يصاحبها إمساك أو إسهال شديد. 

 

دراسة ترصد زيادة نسبة الإصابة بسرطان القولون بالمملكة.. وباحث يوضح الأسباب

أخبار محلية
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