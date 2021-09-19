رغم قرار “التجارة”.. بنوك: الرقم (800) للاستفسارات والشكاوى فقط و(9200) للخدمات المصرفية

ذكرت بنوك، أنها لا تزال تقدم عدداً من خدماتها عبر الرقم المدفوع المبتدئ بـ(9200)؛ وجاء ذلك على الرغم من إصدار وزارة التجارة قراراً باستبداله بالرقم المجاني (800).
وأوضحت البنوك، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن الرقم المجاني 800 مخصص فقط للاستفسارات والشكاوى؛ بينما يتم تقديم الخدمات المصرفية الأخرى من خلال الرقم 9200 المدفوع.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الخميس الماضي، أرقام الهواتف المجانية للبنوك وشركات التمويل، وشركات التأمين، مبينة أن هذه الخطوة تأتي تسهيلاً على المستهلك والحفاظ على حقوقه وضمان حصوله على الخدمات دون تحمل أي تكلفة مالية.
يذكر أن “التجارة” بدأت في 20 مايو الماضي تطبيق مبادرة استبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ”9200″ إلى الرقم المجاني “800”، والتي تشمل عدة قطاعات.