دبي: طالب يلجأ إلى الشرطة لمنع والده من إجباره على تخصص دراسي.. وهذا ما حدث

أنهت إدارة حماية المرأة والطفل في شرطة دبي، مشكلة طالب يبلغ من العمر 17 عاماً؛ بإقناع والده بعدم إجباره على دراسة التخصص ذاته الذي يعمل فيه.
وقالت رئيسة قسم حماية الطفل ميثاء البلوشي، إن الطفل جاء برفقة والدته إلى مقر إدارة حماية المرأة والطفل، طالباً التدخل لإقناع والده بالعدول عن قرار إجباره على إعادة الثانوية العامة، للحصول على نسبة تؤهله للدراسة في الكلية ذاتها التي تخرج فيها الأب.
وأشارت إلى أنه جرى التواصل مع الأب، وإبلاغه بضرورة احترام حق ابنه في التعبير عن رأيه، وتحديد مساره الدراسي والمهني، مبينة أن الأب تفهم هذا الحق، واحترم رغبة ابنه في استئناف دراسته وفق اختياره، حيث انتهت المشكلة بتفاهم الأطراف كافة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الرائد الدكتور علي المطروشي، أن من حق الطفل التعبير عن رأيه بحرية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه، وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة.