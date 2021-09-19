تسلمت تونس، أمس (السبت)، 5 مولدات أكسجين ممنوحة من المملكة، وذلك في إطار دعمها لجهود مجابهة جائحة “كورونا”.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، أنه جرى تسلم مولدات الأكسجين بحضور سفير المملكة بتونس السفير عبد العزيز بن علي الصقر، ووزير الصحة المكلف علي مرابط، وعدد من المسؤولين بالدولة.
وأبانت أنه سيتم توزيع هذه المولدات على مستشفيات قابس وبنزرت ودوز ومتلوي وبنقردان، وذلك في إطار خطة وطنية استباقية لتوفير الاستقلالية والتأمين الدائم للأكسجين الطبي للمستشفيات.
وكانت تونس تسلمت مؤخراً دفعات من أسطوانات الأكسجين والعديد من الأجهزة الطبية والمواد التي تحتاجها المستشفيات، مقدمة من المملكة.
يشار إلى أن تأمين هذه المساعدات يأتي عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار الجائحة.
وفق “أخبار 24”.