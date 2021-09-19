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اخبار رياضية > سبق له العمل في المملكة.. النصر يستقر على بديل المدرب “مينيز”
19/09/2021   5:56 م

سبق له العمل في المملكة.. النصر يستقر على بديل المدرب “مينيز”

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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب مدرب أرجنتيني من تولي مهمة تدريب فريق النصر خلفا للبرازيلي مانو مينيز، الذي قررت الإدارة إقالته بعد الخسارة أمام الاتحاد.

وفتحت إدارة النصر وفقًا لـ”عكاظ” ملفات عدة مدربين إثر نهاية مباراة الفريق مع تراكتور بدوري أبطاب آسيا، لكن تأجل قرار إنهاء التعاقد مع مينيز إلى ما بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس.

وأوضحت أن أقوى خيار لدى النصر لخلافة مانو مينيز هو مدرب أرجنتيني سبق له العمل في الدوري السعودي مع أحد الأندية الكبيرة، والتي تعتبر التجربة الوحيدة له خارج قارة أمريكا اللاتينية.

وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني المرشح لتدريب النصر وقع عليه الاختيار كونه يملك سيرة تدريبية جيدة توجته للحصول على بعض الإنجازات في أمريكا اللاتينية، والمتوقع أنه يعلن عنه هذا المساء.

وكانت إدارة النصر قد قررت إنهاء عقد مدرب فريقها الحالي البرازيلي مانو مينيز، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة، والتي خسر فيها النصر بنتيجة ثقيلة 3-1.

سبق له العمل في المملكة.. النصر يستقر على بديل المدرب “مينيز”

اخبار رياضية
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