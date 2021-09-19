ما سر القناع الذي ارتداه “البركاوي” عقب إحرازه هدفه الأول في شباك التعاون؟

كشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، المغربي كريم البركاوي، عن سبب ارتدائه قناع “الجوكر” بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في شباك التعاون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول (الجمعة).
وأوضح، البركاوي أن “الجوكر” هو اللقب الذي يعرف به لدى جماهير نادي حسنية أغادير المغربي، لافتا وفقا لصحيفة “الاقتصادية” إلى أنه ارتدى هذا القناع من أجل تعريف الجماهير السعودية بذلك اللقب.
وعبر عن سعادته بفوز فريقه بخمسة أهداف مقابل 3 للفريق الآخر، مقدمًا شكره لجميع زملائه على الفوز والمجهود الذي بذلوه في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.