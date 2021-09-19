رسميًا.. النصر يُعلن إنهاء التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الأحد، رسميا ، إنهاء التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد ساعات من الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بدوري المحترفين.
وفي سياق متصل فتحت إدارة النصر ملفات عدة مدربين إثر نهاية مباراة الفريق مع تراكتور بدوري أبطاب آسيا، لكن تأجل قرار إنهاء التعاقد مع مينيز إلى ما بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس.
وبات لدى النصر خيار قوي لخلافة مانو مينيز وهو مدرب أرجنتيني سبق له العمل في الدوري السعودي مع أحد الأندية الكبيرة، والتي تعتبر التجربة الوحيدة له خارج قارة أمريكا اللاتينية.وفق “أخبار 24” .
ووقع الاختيار على المدرب الأرجنتيني لتدريب النصر كونه يملك سيرة تدريبية جيدة توجته للحصول على بعض الإنجازات في أمريكا اللاتينية، والمتوقع أنه يعلن عنه هذا المساء.