احتفالًا باليوم الوطني.. أمانة الشرقية تنفذ أطول جدارية بالدمام والخفجي بطول 960 مترًا

تدشن أمانة المنطقة الشرقية أطول جدارية في المملكة تحت عنوان “هي لنا دار” بطول 960 متراً بصفوى في محافظة القطيف، بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن برامجها للاحتفالات باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.
كما تنفذ جدارية أخرى بطول 100 متر بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من دوار الورود بمحافظة الخفجي تحت عنوان “جدارية وطن”، بمشاركة فريق الخفجي التطوعي.
وتقيم الأمانة فعاليات عدة في الواجهات البحرية والحدائق والمماشي والميادين وغيرها من المواقع تتضمن أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات والفنون التشكيلية.
وفق “أخبار 24”.