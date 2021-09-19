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أخبار محلية > احتفالًا باليوم الوطني.. أمانة الشرقية تنفذ أطول جدارية بالدمام والخفجي بطول 960 مترًا
19/09/2021   11:08 م

احتفالًا باليوم الوطني.. أمانة الشرقية تنفذ أطول جدارية بالدمام والخفجي بطول 960 مترًا

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تدشن أمانة المنطقة الشرقية أطول جدارية في المملكة تحت عنوان “هي لنا دار” بطول 960 متراً بصفوى في محافظة القطيف، بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن برامجها للاحتفالات باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

كما تنفذ جدارية أخرى بطول 100 متر بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من دوار الورود بمحافظة الخفجي تحت عنوان “جدارية وطن”، بمشاركة فريق الخفجي التطوعي.

وتقيم الأمانة فعاليات عدة في الواجهات البحرية والحدائق والمماشي والميادين وغيرها من المواقع تتضمن أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات والفنون التشكيلية.

احتفالًا باليوم الوطني.. أمانة الشرقية تنفذ أطول جدارية بالدمام والخفجي بطول 960 مترًا

احتفالًا باليوم الوطني.. أمانة الشرقية تنفذ أطول جدارية بالدمام والخفجي بطول 960 مترًا

وفق “أخبار 24”.

احتفالًا باليوم الوطني.. أمانة الشرقية تنفذ أطول جدارية بالدمام والخفجي بطول 960 مترًا

أخبار محلية
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