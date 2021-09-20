“الحياة الفطرية”: لم يذبـح وعل واحد بالباحة.. ونعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن المركز لم يُسجل أي حالة ذبح لوعول في الباحة.
وقال قربان خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المركز لا يُجامل أحداً ويتم تطبيق غرامات على الأشخاص المُخالفين.
ولفت إلى أن مخالفات الصيد سيتم ربطها بمنصة “نفاذ” بحيث يتم تحصيل الغرامات من المُخالفين كما يجري بمنصة “أبشر” مع مخالفات المرور. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن المركز يعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد كون وجوده لا يهدف إلى الحد من سعادة الناس، مشيراً إلى أن الجميع سيرى قريباً بشوارع المملكة لوحات خاصة بعبور النعام وغيرها.
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #المركز_الوطني_لحماية_الحياة_الفطرية د. محمد قربان مؤكدًا: لم يذبح وعلًا واحدًا في #الباحة.. ولن نجامل في الفترة القادمة أي مخالف ولدينا قائمة مخالفات سترتبط بـ #نفاذ ونعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد#الراصد pic.twitter.com/4S24f186cj
— الراصد (@alraasd) September 19, 2021
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #المركز_الوطني_لحماية_الحياة_الفطرية د. محمد قربان: لسنا موجودين للحد من سعادة الناس.. وقريبًا سنرى في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام وغيرها.. ويوجد لدينا في السعودية “محاكم بيئية” #الراصد pic.twitter.com/V6EJsAV6Sw
— الراصد (@alraasd) September 19, 2021