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أخبار محلية > “الحياة الفطرية”: لم يذبـح وعل واحد بالباحة.. ونعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد
20/09/2021   8:31 ص

“الحياة الفطرية”: لم يذبـح وعل واحد بالباحة.. ونعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد

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أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن المركز لم يُسجل أي حالة ذبح لوعول في الباحة.   

وقال قربان خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المركز لا يُجامل أحداً ويتم تطبيق غرامات على الأشخاص المُخالفين.   

ولفت إلى أن مخالفات الصيد سيتم ربطها بمنصة “نفاذ” بحيث يتم تحصيل الغرامات من المُخالفين كما يجري بمنصة “أبشر” مع مخالفات المرور.   وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن المركز يعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد كون وجوده لا يهدف إلى الحد من سعادة الناس، مشيراً إلى أن الجميع سيرى قريباً بشوارع المملكة لوحات خاصة بعبور النعام وغيرها.

 

“الحياة الفطرية”: لم يذبـح وعل واحد بالباحة.. ونعمل على إيجاد بدائل لهواة الصيد

أخبار محلية
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