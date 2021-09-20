انطلقت عروض فريق “صقور السعودية”، مساء أمس (الأحد) في سماء مدينة جدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث أظهرت العروض مهارة وبراعة الطيارين السعوديين والجاهزية الاحترافية لأداء المهمات.
وكسبت العروض الاستعراضية استحسان متابعيها من سكان جدة، معبرين عن سعادتهم بمشاهدة عدد من الطلعات الجوية الاستعراضية، التي زيّنت سماء جدة بخطوط الألوان الاستعراضية.
وتزينت الطائرات المشاركة في العرض بشعار اليوم الوطني 91 “هي لنا دار”، واتشحت باللون الأخضر، كما قدمت تشكيلات تدل على التلاحم والترابط في ظل نهضة الوطن وتطوره.
وفق “أخبار 24”.