نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السجن 5 أعوام لمواطنة تلفظت على رجل أمن أثناء أداء عمله ونشرت الفيديو على مواقع التواصل
20/09/2021   4:08 م

السجن 5 أعوام لمواطنة تلفظت على رجل أمن أثناء أداء عمله ونشرت الفيديو على مواقع التواصل

+ = -
1756

علمت مصادر صحفية أن المحكمة المختصة أصدرت حكمًا بسَجن مواطنة، في العقد الثالث من العمر، لإساءتها لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله.

وبينت المصادر أن الحكم صدر بسَجن المواطنة لمدة خمسة أعوام، بعد تلفظها على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه من مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ونشرها لذلك على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر والد المواطنة عن عدم رضاه عما صدر من ابنته من تصرفات، مؤكدًا احترام رجال الأمن، وتطبيق الأنظمة، والالتزام بكل ما صدر من تعليمات وإجراءات احترازية. وفق “أخبار 24”.

السجن 5 أعوام لمواطنة تلفظت على رجل أمن أثناء أداء عمله ونشرت الفيديو على مواقع التواصل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175308.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.