تعرض للنصب والاحتيال.. مواطن يخسر 4 ملايين ريال بعد هروب العامل المتستر عليه

كشفت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، عن واقعة نصب واحتيال راح ضحيتها مواطن نتيجة تساهله في التستر التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه.
وأوضحت أن العامل اقترح على المواطن فتح مؤسسة تجارية على أن يتولى العامل الإشراف الكامل على المنشأة ، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستر، مبينة أن المقيم بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن طلب من المواطن نقل خدماته على منشأة أخرى.
وأشارت إلى أن المواطن ولثقته المفرطة بالمتستر عليه نقل خدماته سريعًا دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئاً، لافتة إلى أنه بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، تفاجأ المواطن بمطالبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي 4 ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر اكتشف انه قد غادر المملكة منذ مدة. وفق “أخبار 24”.