بالفيديو.. فنان يرسم صورة لولي العهد بتقنية نمط الفن الإدراكي احتفالًا باليوم الوطني

أكد المختص في إدارة المعرفة، الدكتور عبد الرحمن العجمي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمل الفني لليوم الوطني 91 والخاص برسم صورة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بنمط الفن الإدراكي.
وأوضح عجبي أن أبعاد العمل تبلغ 244 سم طولاً و200 سم ارتفاعاً وبعرض ١٢٢ سم، ويحتوي على 91 عمودًا تمثل عدد السنوات منذ توحيد المملكة، وتم تصميم نقطة النظر المناسبة لتكون عن بعد 9.1 متر.
وأشار إلى أن نجاح هذا العمل يعود للمهندس أحمد الهندي، الذي يعتمد على نمط فني حديث يسمى Perceptual Art، والذي يظهر العلاقة المعقدة بين المحفزات البصرية والفهم الشخصي لها، إذ إن هذا العمل لا يمكن رؤيته بشكل صحيح إلا من خلال نقطة واحدة. وفق “أخبار 24”.
تم بحمد الله الانتهاء من تنفيذ العمل الفني لليوم الوطني ٩١ لرسم صورة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله بنمط الفن الإدراكي، وبإذن الله يحوز على إعجابكم
أبعاد العمل ٢٤٤ طولاً و ٢٠٠ارتفاعاً وبعرض ١٢٢سم
يهمنا رأيكم 🙏🏻 pic.twitter.com/kdo0ScHD5n
— Dr.Abdulrhman (@AjmiAbdulrhman) September 19, 2021