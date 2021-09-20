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أخبار محلية > بالفيديو.. فنان يرسم صورة لولي العهد بتقنية نمط الفن الإدراكي احتفالًا باليوم الوطني
20/09/2021   11:49 م

بالفيديو.. فنان يرسم صورة لولي العهد بتقنية نمط الفن الإدراكي احتفالًا باليوم الوطني

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أكد المختص في إدارة المعرفة، الدكتور عبد الرحمن العجمي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمل الفني لليوم الوطني 91 والخاص برسم صورة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بنمط الفن الإدراكي.

وأوضح عجبي أن أبعاد العمل تبلغ 244 سم طولاً و200 سم ارتفاعاً وبعرض ١٢٢ سم، ويحتوي على 91 عمودًا تمثل عدد السنوات منذ توحيد المملكة، وتم تصميم نقطة النظر المناسبة لتكون عن بعد 9.1 متر.

وأشار إلى أن نجاح هذا العمل يعود للمهندس أحمد الهندي، الذي يعتمد على نمط فني حديث يسمى Perceptual Art، والذي يظهر العلاقة المعقدة بين المحفزات البصرية والفهم الشخصي لها، إذ إن هذا العمل لا يمكن رؤيته بشكل صحيح إلا من خلال نقطة واحدة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فنان يرسم صورة لولي العهد بتقنية نمط الفن الإدراكي احتفالًا باليوم الوطني

أخبار محلية
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