وصل سعره 1.7 مليون ريال.. الصقر الأغلى في المملكة الذي اشتراه مسؤول خليجي

كشف مربي الصقور عبد الرحمن الحربي أن أغلى طائر بالمملكة هو أحد الصقور وقد بيع بمبلغ 1.7 مليون ريال.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، أن هذا الطائر اشتراه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد، لافتًا إلى أن هذا الطائر يدر إنتاجًا كثيرًا لصاحبه.
وأشار إلى أن هذا الطائر تميز بمزرعته الطيبة التي تربى فيها، منوهًا أن قوة الطائر تقاس من خلال قوة جناحه. وفق “أخبار 24”.
فيديو | بقيمة وصلت إلى 1,750,000 ريال.. تعرّف على الصقر الأغلى في #السعودية من الصقَّار “عبد الرحمن الحربي”#الراصد pic.twitter.com/kG1SD25Cki
— الراصد (@alraasd) September 20, 2021