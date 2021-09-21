"الأحوال المدنية" توضح مميزات خدمة "أشر المطورة" وآلية عملها

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مميزات خدمة “أشر المطورة”، المخصصة للتخاطب مع الصم وضعاف السمع، وآلية عملها.
وبيّنت الأحوال المدنية أن الخدمة تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية “QR” مع مترجم للغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة حول المملكة.
وأضافت أن مميزات الخدمة تتمثل في سهولة التواصل عبر تقنية “QR“، وتقييم فوري للخدمة، واعتماد المستفيد على نفسه، كما أنها خدمة سريعة في وقت قياسي، ومتوفرة في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية.
وفق “أخبار 24”.