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أخبار محلية > متحدث “الأرصاد” يكشف عن حالة الطقس المتوقعة على عدد من المناطق اليوم
21/09/2021   8:17 ص

متحدث “الأرصاد” يكشف عن حالة الطقس المتوقعة على عدد من المناطق اليوم

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن المرتفعات الجبلية خاصة الباحة وعسير ومنطقة مكة المكرمة، وجازان، والطائف، قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم (الثلاثاء).

وأضاف القحطاني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن منطقة نجران قد تتأثر أيضاً بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وكذلك مدينة الرياض، خاصة وادي الدواسر والأفلاج، والمدينة المنورة.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن المرتفعات الجبلية شهدت هطول أمطار كثيفة خلال فترة الصيف وكذلك ستكون مع دخول فصل الشتاء. 

 

متحدث “الأرصاد” يكشف عن حالة الطقس المتوقعة على عدد من المناطق اليوم

أخبار محلية
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