نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إنهاء نزاع قضائي استمر لـ10 سنوات بين مواطنين بسبب صك أرض سكنية في مكة
21/09/2021   4:26 م

إنهاء نزاع قضائي استمر لـ10 سنوات بين مواطنين بسبب صك أرض سكنية في مكة

+ = -
937

أنهت المحكمة العامة في مكة المكرمة نزاعا قضائيا استمر لنحو 10 سنوات بين مواطنين اثنين اشتريا نفس قطعة الأرض السكنية في أحد مخططات حي الشرائع قبل عدة سنوات.

وترجع تفاصيل القضية إلى حين اشترى المدعي قطعة أرض سكنية قبل 30 عاما، واستخرج صكاً رسمياً يثبت ملكيته لها، وبعد 10 أعوام اشترى مواطن آخر قطعة الأرض ذاتها بصك رسمي صادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة، وقام ببناء منزل بطابقين، وسكن فيه طوال السنوات الماضية.

وعندما اكتشف المدعي ما حدث لأرضه رفع دعوى قضائية، واتضح، وفقا لـ”عكاظ”، أن القطعة محل النزاع ليست من ضمن القطع التي تنازل عنها ملاك الصك الأساسيين بشكل كامل، وذلك بموجب التسوية التي عقدت بينهم وأمانة العاصمة المقدسة، وأن خطأ ما وقع، وجعل القطعة تؤول كتعويض إلى أحد ملاك المخطط، الذي باعها بعد ذلك إلى المدعى عليه. وفق “أخبار 24”.

ورأت المحكمة أن يأخذ المدعى عليه قيمة بنائه ويسلم الأرض لمالكها أو يدفع له قيمتها، لكن الطرفين لم يتوصلا لحل، وحسمت المحكمة قرارها ببطلان صك المدعى عليه وتثبيت صك المدعي مع إثبات تملكه في الأرض والبناء بما نسبته 25%،؜ وكذلك تثبيت حصة المدعى عليه بما نسبته 75%، على أن يتواصل الأخير مع من باعه للمطالبة بقيمة الأرض التي دفعها.

إنهاء نزاع قضائي استمر لـ10 سنوات بين مواطنين بسبب صك أرض سكنية في مكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175501.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.