مدينة الملك فهد الطبية تعلن وظائف تمريض شاغرة

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عددا من الوظائف الشاغرة، مشيرة إلى أن طلبات التقديم تتم عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لمدة شهر.
وأوضحت أن الوظائف المطروحة والمؤهلات المطلوبة للمتقدمين جاءت على النحو التالي: (فني تمريض/ دبلوم تمريض – وأخصائي تمريض/ بكالوريوس تمريض – وأخصائي تمريض أول/ ماجيستير تمريض).
وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة، تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لائقًا طبيًا، وملمّا باللغة الإنجليزية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات ذات العلاقة، وأن يكون مصنفا من هيئة التخصصات الصحية، فضلاً عن معادلة التعليم العالي في حال الحصول على مؤهل من خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.