نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مدينة الملك فهد الطبية تعلن وظائف تمريض شاغرة
21/09/2021   4:26 م

مدينة الملك فهد الطبية تعلن وظائف تمريض شاغرة

+ = -
794

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عددا من الوظائف الشاغرة، مشيرة إلى أن طلبات التقديم تتم عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لمدة شهر.

وأوضحت أن الوظائف المطروحة والمؤهلات المطلوبة للمتقدمين جاءت على النحو التالي: (فني تمريض/ دبلوم تمريض – وأخصائي تمريض/ بكالوريوس تمريض – وأخصائي تمريض أول/ ماجيستير تمريض).

وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة، تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لائقًا طبيًا، وملمّا باللغة الإنجليزية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات ذات العلاقة، وأن يكون مصنفا من هيئة التخصصات الصحية، فضلاً عن معادلة التعليم العالي في حال الحصول على مؤهل من خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.

مدينة الملك فهد الطبية تعلن وظائف تمريض شاغرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175500.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.