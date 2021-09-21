اقتحمت سيارة حمراء واجهة مكتب تابع لإحدى الشركات بشمال الرياض، ما تسبب في أضرار مادية فضلا عن إصابة شخص كان يجلس على مقعد لحظة وقوع الحادِث.
وأظهر مقطع فيديو متداول السيارة وهي تقتحم المكان، وحاول الرجل الذي كان جالسا على المقعد حينها الفرار بعيدًا عنها لكنه لم يتمكن من تلافيها بشكل كامل، قبل أن يظهر في نهاية الفيديو وهو يعرج على رجله.
وأفادت المعلومات الأولية عن الحادِث بأن الاقتحام حدث أمس (الإثنين)، داخل مكتب شركة اتصالات، وذلك عندما فقدت امرأة السيطرة على مركبتها خلال محاولتها ركنها أمام المكتب.
وفق “أخبار 24”.