“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأمطار رعدية بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير وجازان، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وسيول، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الثامنة مساء.
وأضاف أن عدداً من المحافظات بمنطقتي نجران، والباحة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير ستشهد رياحاً وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.