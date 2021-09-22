المحياني: يُمكن تعويض مغادرة باولينيو.. وعرضنا عليه إجازة

قال المدير التنفيذي لفريق الأهلي، موسى المحياني، إن المحترف البرازيلي بصفوف ناديه، باولينيو، أبلغه فجأة بالحريق الذي حدث في منزله وعائلته وأرسل له صوراً تثبت الحريق وأن حالة والدته تتطلب عودته.
وأضاف المحياني، وفقًا لبرنامج “في المرمى”: “الأهلي يستطيع تعويض مغادرة باولينيو وعرضنا عليه إجازة ليذهب إلى البرازيل ولكن طبيب والدته نصحه بالعودة؛ حيث سيحتاج لوقت طويل للبقاء معها”.
وأتم المدير التنفيذي لفريق الأهلي، تصريحاته بقوله: “باولينيو حجز طائرة خاصة وسيغادر الخميس إلى البرازيل بعدما تنازل عن مستحقاته المالية للمدة التي قضاها من الشهر الثاني، ووكيله تنازل عن عمولته، كما أن الأهلي تنازل عن حقوقه التعاقدية تقديرًا لظروف اللاعب”. وفق “أخبار 24”.