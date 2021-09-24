بالصور.. الشاشات الرقمية على شوارع بالرياض تُضاء بصور الملك المؤسس وأبنائه

أضيئت اللوحات الإلكترونية والشاشات الرقمية على الطرق الرئيسة لمدينة الرياض وطرقاتها بصور فوتوغرافية تاريخية للملك عبدالعزيز – رحمه الله – وأبنائه الملوك، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ91.
وتضمنت الصور المعروضة رصداً للتطور الذي شهدته مدينة الرياض على مدى العقود الماضية والقفزات الكبرى التي تحققت في النهضة والتنمية الشاملة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المبذولة لإبراز تاريخ المملكة في اليوم الوطني وإبراز مساهمة ملوكها في تحقيق المكانة المرموقة لها على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تسليط الضوء على حجم التطور الإيجابي لمدينة الرياض، وما وفرته من رفاهية للمواطنين والمقيمين والزوّار.
وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت تنظيمها لـ 11 برنامجاً مجتمعياً احتفالياً بمناسبة اليوم الوطني بالتزامن مع إضاءة أبراج مدينة الرياض والمعالم البارزة والمباني الحكومية.
وفق “أخبار 24”.