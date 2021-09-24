أطعمة تربك جهازك الهضمي.. حاول الابتعاد عنها

أحياناً نشعر بالامتلاء الزائد بعد تناول الطعام، أو يفاجئنا عسر الهضم وعدم الراحة في المعدة، أو ربما فاجأتنا الحرقة، وأسباب هذا كله متركزة في “ماذا نأكل؟”، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأطعمة التي قد تؤدي إلى إرباك جهازك الهضمي.
الدهون
يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالدهون كالمقليات والحلوى إلى جعل المعدة تنتج مزيدًا من الأحماض، وذلك لأن هذه الأطعمة لا يتم هضمها بسرعة، وهو ما ينتج عنه الحرقة وعُسر الهضم، بالطبع إذا تناولت هذه الوجبات قبل النوم، فأنت تضاعف من الإحساس بهذه المخاطر.
الثوم والبصل
لا أحد ينكر الفوائد الغذائية للثوم والبصل، إلا أن بعض الأشخاص الذين يعانون مشاكل في عسر الهضم، قد تتفاقم مشكلاتهم عند تناول الثوم والبصل خاصة في حالتهما النيئة، لذلك حاول تقنين تناولك لهما.
الشوكولاتة
تجلب الشوكولاتة السعادة، خاصة الداكنة منها، فهي تؤثر على الهرمونات بالطبع، لكن من بين الهرمونات التي تؤثر عليها الشوكولاتة أيضًا هرمون السيروتونين، والذي يتسبب في مشاكل المعدة والمريء، خاصة إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على نسبة عالية من السكر، وهو ما يسبب إفراز المعدة لإنزيمات أكثر، ما يتبعه نمو بكتريا المعدة، وهو ما يؤدي للانتفاخ.
الفواكه والخضراوات الحمضية
إذا كنت تعاني بالفعل مشكلات سابقة بالمعدة، فإن تناولك للفواكه والخضراوات الحمضية كالليمون والبرتقال، قد ينتج عنه انتفاخ في البطن أو ارتجاع في المريء، وقد لا تكون من الذين يعانون مشكلات سابقة، لكنك تتناول هذه الحمضيات قبل تناول أي طعام قد يسبب تهيج المعدة قليلًا.
السكريات الصناعية
تتسبب الأطعمة الغنية بالسكريات الصناعية كالعلكة والحلوى في تقلص المعدة واضطراب الهضم، لذلك لا تحاول الإفراط في تناولها.
البقوليات
تعد بعض البقوليات من مصادر البروتين النباتي المفيد لصحة الإنسان، إلا أنها قد تكون صعبة الهضم أحيانًا، ما يصيب الشخص بتقلصات المعدة والغازات، ولتجنب ذلك يمكنك نقع البقوليات لمدة 4 ساعات قبل الطهي، وهو ما قد يجنبك عسر الهضم.
الخضراوات الداكنة
وقد يؤدي تناولك بعض الخضراوات داكنة اللون والتي تعرف بأنها مصدر غني بالبروتين والألياف، إلى عسر الهضم أو أعراض اضطرابه، ومن أمثلة هذه الخضراوات الملفوف والبروكلي والفاصوليا.
مشتقات الحليب
تحتوي منتجات الحليب على سكر اللاكتوز، والذي لا يتم هضمه بسهولة، خاصة في حالة الإصابة بحساسية اللاكتوز، وهو ما يؤدي للإصابة بالإسهال والغازات، ويمكنك تجنب ذلك بتناول مشتقات الحليب الخالية من اللاكتوز.
الكافيين
يحفز الكافيين حركة الأمعاء، وهو ما قد يسبب اضطراب الهضم، لذلك عليك تجنب الإفراط في تناول الشاي والمشروبات الغازية والقهوة.
الأطعمة الحارة
قد يزيد تناول الأطعمة الحارة من أعراض الغثيان والقيء والإسهال، إضافة إلى عسر الهضم، لذلك حاول تقنين ما تأكله منها.
الأطعمة الفاسدة
بالطبع يؤدي تناول الأطعمة الفاسدة، أو المعلبات سيئة التخزين أو منتهية الصلاحية إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، وهو ما يصاحبه تشنجات المعدة والغثيان والإسهال، ولذلك عليك التدقيق في تاريخ الصلاحية وطريقة تخزين الأطعمة.
نصائح عامة لتجنب اضطراب الجهاز الهضمي
هناك بعض النصائح التي يمكن باتباعها التخفيف من آثار اضطراب الهضم، كأن تتجنب تناول الطعام قبل النوم، كي تكتمل دورة الطعام وخروجه إلى الأمعاء الدقيقة بدلا من رجوعه إلى المريء.
يمكنك أيضًا تقسيم وجباتك على مدار اليوم بدلا من تناول وجبة واحدة كبيرة، وهو ما يجنبك الشعور بالامتلاء والغازات، أيضًا عليك تجنب ممارسة الرياضة ومعدتك ممتلئة كي لا تصاب بحرقة المعدة.
كما ننصحك باستبدال نوعية الخبز الذي تتناوله، فتناول الخبز الأسمر وتجنب الأبيض، وبإمكانك تناول غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية، إضافة لتقليل السكريات والدهون ومضغ الطعام جيدا، والنصيحة الذهبية تتمثل في عدم تجنب الطعام لفترة طويلة. وفق “أخبار 24”.