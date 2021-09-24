جون باغانو: نتوقع جمع أصول “البحر الأحمر” و”أمالا” في صندوق استثمارات عقاري وإدراجه في “تداول”

قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع “أمالا”، جون باغانو، إنه من المتوقع أن يتم جمع أصول مشروعي “البحر الأحمر” و”أمالا” في صندوق استثمارات عقاري وإدراجه في “تداول”.
وأوضح باغانو أن جمع أصول المشروعين قد يتم فور استكمال العمل بهما، وذلك خلال عام 2024 أو 2025، مبيناً أن صندوق الاستثمارات المتوقع سيتم دعمه من الفنادق؛ وهو يهدف لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين.
وأضاف أنه ينتظر أن يوفر المشروعان معاً 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030، منها 70 ألف فرصة مباشرة و50 ألفا غير مباشرة، لافتاً وفقاً لوكالة “رويترز” إلى أن شركة البحر الأحمر بحاجة لافتتاح الفنادق وبدء العمل لتحقيق قدر معقول من الاستقرار حتى يتسنى الحصول على السيولة المناسبة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الشركة ستلجأ للسوق ربما في وقت ما من العام المقبل من أجل تمويل “أمالا” خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع وذلك لبناء 9 فنادق.
يذكر أن جون باغانو، كان قد ذكر في وقت سابق أن شركة البحر الأحمر ستستحوذ على “أمالا”، وأشار إلى أن استراتيجية المشروعين متشابهة؛ كما أنهما يبعدان عن بعضهما 200 كلم وسيضمان معا 11 ألف غرفة فندقية.