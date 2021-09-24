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24/09/2021   6:41 م

بالفيديو.. افتتاح متحف دار الفنون الإسلامية بجدة

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افتتحت دار الفنون الإسلامية بجدة، أمس (الخميس)، متحف دار الفنون الإسلامية، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، تحت شعار “هي لنا دار”.

حضر الحفل أمين محافظة جدة، صالح التركي، ورجل الأعمال صالح صرفي، مشيدين بالمتحف ومحتواه، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة.

يذكر أن دار الفنون الإسلامية تضم 6 قاعات، وقرابة 1000 قطعة تعرض مقتنيات 15 قرنًا من التاريخ الإسلامي، وهو ما يتيح للزائرين تجربة ثرية في مكان واحد.

بالفيديو.. افتتاح متحف دار الفنون الإسلامية بجدة

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