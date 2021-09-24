فيديو نادر.. خادم الحرمين عن والده الملك المؤسس: “وحّد المملكة بالحق والمحبة”

وثّق مقطع فيديو نادر، كلمات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز، يوضح فيه أسس سياسات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-.
وأكد خادم الحرمين في كلمته أن الملك المؤسس وحّد أطراف المملكة بالحق قبل كل شيء، مشيرًا إلى أنه وحّد قلوب أبنائها بالمحبة بين أفراد المجتمع. وفق”أخبار 24″.
وأضاف، خلال وثائقي بثته قناة “السعودية”، أن تمتع المملكة بالأمن ينطلق من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن النمو الذي تشهده، والاستقرار، والتآلف والمحبة بين أبنائها، وكلها عوامل تذكرنا بالملك المؤسس.
وتظل ذاكرة الوطن تختزل شخصية مؤسسها المُلهِم الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- جيلاً بعد جيل.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/wfUzn1tTWv
— قناة السعودية (@saudiatv) September 23, 2021