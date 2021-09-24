نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فيديو نادر.. خادم الحرمين عن والده الملك المؤسس: “وحّد المملكة بالحق والمحبة”
24/09/2021   6:41 م

فيديو نادر.. خادم الحرمين عن والده الملك المؤسس: “وحّد المملكة بالحق والمحبة”

+ = -
898

وثّق مقطع فيديو نادر، كلمات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز، يوضح فيه أسس سياسات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-.

وأكد خادم الحرمين في كلمته أن الملك المؤسس وحّد أطراف المملكة بالحق قبل كل شيء، مشيرًا إلى أنه وحّد قلوب أبنائها بالمحبة بين أفراد المجتمع. وفق”أخبار 24″.

وأضاف، خلال وثائقي بثته قناة “السعودية”، أن تمتع المملكة بالأمن ينطلق من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن النمو الذي تشهده، والاستقرار، والتآلف والمحبة بين أبنائها، وكلها عوامل تذكرنا بالملك المؤسس.

 

فيديو نادر.. خادم الحرمين عن والده الملك المؤسس: “وحّد المملكة بالحق والمحبة”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176010.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.