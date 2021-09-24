بالفيديو.. قصة رفض الملك عبدالعزيز تسليم لاجئ عراقي لبريطانيا وطلبه أن يفتديه بأحد أبنائه

روى الأمير تركي الفيصل، بعضًا من ملامح سياسات الملك عبدالعزيز آل سعود، الخارجية، ومراعاته الجوانب الإنسانية والأخلاقية فيها.
وقال الأمير تركي، في حوار مع قناة “الإخبارية”، إنه أثناء الحرب العالمية الثانية قاد السياسي رشيد عالي الكيلاني، ثورة عراقية ضد بريطانيا.
وأضاف أن “الكيلاني” لجأ إلى الملك المؤسس أثناء تلك الثورة فارًا من الإنجليز، وهو الأمر الذي أزعج الحكومة البريطانية في ذلك الوقت، التي بدورها طلبت من الملك الراحل تسليم الكيلاني.وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن الملك المؤسس رفض تسليم الكيلاني، بعدما لجأ إليه، وردّ على طلب الحكومة البريطانية بأنه لو كان لا بد لبريطانيا أن تلقي القبض على أحدهم، فسيسلمهم أحد أبنائه بدلاً من الكيلاني.
فيديو | الأمير تركي الفيصل: #الملك_عبدالعزيز يفتدي بأحد أبنائه من أجل لاجئ عراقي #الإخبارية pic.twitter.com/LJk5t1nQEj