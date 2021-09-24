نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. قصة رفض الملك عبدالعزيز تسليم لاجئ عراقي لبريطانيا وطلبه أن يفتديه بأحد أبنائه
24/09/2021   6:42 م

بالفيديو.. قصة رفض الملك عبدالعزيز تسليم لاجئ عراقي لبريطانيا وطلبه أن يفتديه بأحد أبنائه

+ = -
1067

روى الأمير تركي الفيصل، بعضًا من ملامح سياسات الملك عبدالعزيز آل سعود، الخارجية، ومراعاته الجوانب الإنسانية والأخلاقية فيها.

وقال الأمير تركي، في حوار مع قناة “الإخبارية”، إنه أثناء الحرب العالمية الثانية قاد السياسي رشيد عالي الكيلاني، ثورة عراقية ضد بريطانيا.

وأضاف أن “الكيلاني” لجأ إلى الملك المؤسس أثناء تلك الثورة فارًا من الإنجليز، وهو الأمر الذي أزعج الحكومة البريطانية في ذلك الوقت، التي بدورها طلبت من الملك الراحل تسليم الكيلاني.وفق “أخبار 24”.

وتابع بأن الملك المؤسس رفض تسليم الكيلاني، بعدما لجأ إليه، وردّ على طلب الحكومة البريطانية بأنه لو كان لا بد لبريطانيا أن تلقي القبض على أحدهم، فسيسلمهم أحد أبنائه بدلاً من الكيلاني.

 

بالفيديو.. قصة رفض الملك عبدالعزيز تسليم لاجئ عراقي لبريطانيا وطلبه أن يفتديه بأحد أبنائه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176021.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.