بينهم فالفيردي وكونتي.. 8 مدربين يرفضون تدريب النصر

كشفت مصادر، عن تلقي إدارة نادي النصر اعتذارات من 8 مدربين عن تولي الإدارة الفنية للفريق الأول، خلفاً للمدرب البرازيلي المُقال مانو مينيز.
وقالت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، إن قائمة المدربين المُعتذرين ضمّت الإسباني أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الأسبق، والإيطاليين أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق، وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق.
وأضافت أن القائمة شملت رودي جارسيا مدرب أولمبيك ليون، وزالاتكو داليتش مدرب كرواتيا، والسويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند السابق، وباولو فونسيكا مدرب روما السابق، وكيكي فلوريس مدرب واتفورد الأسبق.
ولفتت إلى أن البرازيلي مارسيلو سيزار سيستمر مدرباً مؤقتاً في مهامه مع الفريق الأول إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الفترة المقبلة.