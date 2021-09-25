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أخبار محلية > استمر علاجه 5 سنوات.. بطل الحد الجنوبي المصاب بنجران يعرب عن رغبته بلقاء ولي العهد
25/09/2021   8:13 ص

استمر علاجه 5 سنوات.. بطل الحد الجنوبي المصاب بنجران يعرب عن رغبته بلقاء ولي العهد

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أنهى بطل الحد الجنوبي الذي تعرض لإصابة في إحدى هجمات الحوثيين، عبدالمعين حدادي، رحلة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت في أعقاب إصابته بكسور في الجمجمة والفك في نجران.

وأعرب حدادي، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” بقناة الإخبارية، عن رغبته في لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المستقبل.

يُذكر أن ولي العهد كان قد زار حدادي خلال تواجده بمدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، ووجه حينها باستكمال علاج حدادي خارج المملكة، حيث أُجريت له عدة عمليات جراحية بالولايات المتحدة تكللت بالنجاح. وفق “أخبار 24”.

وكان حدادي قد دخل في غيبوبة بعد الإصابة استمرت لعام كامل، بدأ خلالها رحلة علاجه من آثار الإصابة، وهو ما تم على مدى السنوات الخمس الماضية.

استمر علاجه 5 سنوات.. بطل الحد الجنوبي المصاب بنجران يعرب عن رغبته بلقاء ولي العهد

أخبار محلية
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