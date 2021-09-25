استمر علاجه 5 سنوات.. بطل الحد الجنوبي المصاب بنجران يعرب عن رغبته بلقاء ولي العهد

أنهى بطل الحد الجنوبي الذي تعرض لإصابة في إحدى هجمات الحوثيين، عبدالمعين حدادي، رحلة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت في أعقاب إصابته بكسور في الجمجمة والفك في نجران.
وأعرب حدادي، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” بقناة الإخبارية، عن رغبته في لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المستقبل.
يُذكر أن ولي العهد كان قد زار حدادي خلال تواجده بمدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، ووجه حينها باستكمال علاج حدادي خارج المملكة، حيث أُجريت له عدة عمليات جراحية بالولايات المتحدة تكللت بالنجاح. وفق “أخبار 24”.
وكان حدادي قد دخل في غيبوبة بعد الإصابة استمرت لعام كامل، بدأ خلالها رحلة علاجه من آثار الإصابة، وهو ما تم على مدى السنوات الخمس الماضية.
فيديو | ما أمنية البطل في الحد الجنوبي “عبدالمعين حدادي” بعد عودته من رحلة علاج امتدت لـ 5 سنوات#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/NeAnaWAu8V
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2021