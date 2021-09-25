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أخبار محلية > شاهد.. مجندات سعوديات يشاركن في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية
25/09/2021   8:13 ص

شاهد.. مجندات سعوديات يشاركن في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية

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شاركت مجندات سعوديات في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية، الذي أقيم في واجهة الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وظهرت المجندات يرتدين الزي الخاص بمختلف وحدات وزارة الداخلية ويسرن في طابور العرض وسط تصفيق الحضور.

يذكر أن وزارة الداخلية عملت على تمكين المرأة للمشاركة في مختلف الوحدات مثل الأمن العام، والجوازات، والسجون، ومكافحة المخدرات، والخدمات الطبية. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مجندات سعوديات يشاركن في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية

أخبار محلية
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