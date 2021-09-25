هذه المشروبات تؤدي إلى نتائج خاطئة لاختبارات “كورونا”

حذّرت دراسة حديثة، من إمكانية التلاعب بنتائج اختبارات فحص فيروس “كورونا” التي تجرى في المنازل، باستخدام بعض المشروبات.
وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون بجامعة توبنغن الألمانية، أنه يمكن الحصول على نتائج اختبار “كورونا” مُزيفة عبر وضع هذه المشروبات على أشرطة الاختبار.
ولفتت الدراسة المنشورة في المجلة الدولية للأمراض المعدية، إلى أن تلك المشروبات تشمل كوكا كولا، وكوكا كولا زيرو، وفانتا برتقال، ومشروب البرتقال الغازي.
ونوهت إلى أن المشروبات التي يتسبب وضعها على أشرطة الاختبار في الحصول على نتيجة “حمراء” أو “إيجابية”، تتضمن مشروبات الطاقة “ريد بول”، والمياه المعدنية المعبأة تجارياً، والمياه المعدنية الغازية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن السبب في هذا الأمر هو درجة الحموضة المُتغيرة في هذه المحاليل، والتي يمكن أن تُعدل وظيفة الأجسام المضادة المُغلفة في خط الاختبار.