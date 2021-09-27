أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخص ظهر برفقة آخر في مقطع فيديو متداول وهما يسرقان حظيرة للماشية، وعثر بحوزته على مواد مخدرة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على أحد الشخصين، وجارٍ استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر.
وأضاف المتحدث أن الشخصين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول هما مواطنان في العقد الثالث من العمر ومن أرباب السوابق، وقاما خلال عملية السرقة بالاعتداء على مقيم حاول منعهما.
وأشار إلى أنه تم إيقاف الجاني المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.