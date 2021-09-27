الإطاحة بمقيم لارتكابه جرائم سرقة مركبات ودهـس شخص بمكة المكرمة

تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأن جرائم المقيم تمثّلت في سرقة مركبات نتج عن إحداها التسبّب في حـادث دهـس لمقيم آخر جرى نقله للمستشفى على إثر الحـادث.
وأضاف بأن الحالة الصحية للمقيم الذي تم دهسه مستقرة، كما جرى إيقاف المقيم المتسبب في الحـادث واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.