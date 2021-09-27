نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > الإطاحة بمقيم لارتكابه جرائم سرقة مركبات ودهـس شخص بمكة المكرمة
27/09/2021   8:25 ص

الإطاحة بمقيم لارتكابه جرائم سرقة مركبات ودهـس شخص بمكة المكرمة

+ = -
560

تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأن جرائم المقيم تمثّلت في سرقة مركبات نتج عن إحداها التسبّب في حـادث دهـس لمقيم آخر جرى نقله للمستشفى على إثر الحـادث.

وأضاف بأن الحالة الصحية للمقيم الذي تم دهسه مستقرة، كما جرى إيقاف المقيم المتسبب في الحـادث واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

الإطاحة بمقيم لارتكابه جرائم سرقة مركبات ودهـس شخص بمكة المكرمة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176435.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.