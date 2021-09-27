قامت اللجنة المرورية ممثلة بأمانة محافظة جدة بوضع الحلول على الطريق المؤدي لكلية تقنية جدة، وذلك عقب شكاوى رفعها سالكو الطريق نتيجة تكرار الحـوادث المأساوية التي شهدها الموقع، حيث كان آخرها قبل ١٠ أيام حيث ذهب ضحيتها الشاب نواف الأسمري.
وكشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ”أخبار 24″، أنه بحسب اللجنة المرورية فإن الطريق مزدوج وبه 3 مسارات في كل اتجاه، موضحًا أنه بحسب اللجنة المنعطف لا يشكل خطرًا على من يقود وفق السرعة النظامية.
وأكد البقمي، أن اللجنة طالبت بإضافة كاميرا للرصد الآلي “ساهر” في الموقع للحد من السرعة الزائدة في المنعطف وما يترتب عليها من خطورة على سالكي الطريق.