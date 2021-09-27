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أخبار محلية > وزير التعليم: برنامج تنمية القدرات يركز على عملية التسريع للطلاب وسرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة
27/09/2021   10:42 م

وزير التعليم: برنامج تنمية القدرات يركز على عملية التسريع للطلاب وسرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة

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أعلن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، عن الركائز الثلاث لبرنامج تنمية القدرات البشرية، مؤكدًا أن المواطن هو الركيزة الأساسية في هذا البرنامج.

وأوضح في كلمته خلال انطلاق أعمال الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم (الإثنين)، أن الركيزة الأولى في البرنامج هي تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية.

وأضاف أن الركيزة الثانية هي إعداد المواطن لسوق عمل يكون فيه منافسا محليًا وعالميا، مبينًا أن الركيزة الثالثة تتعلق بإتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

وأشار إلى أن البرنامج يركز على عملية التسريع للطالب في رحلته التعليمية، حيث يمكنه أن يختصرها من 12 سنة إلى أقل من ذلك، وكذلك الأمر في المرحلة الجامعية، وسرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الاهتمام بالمواطن سيكون من مرحلة رياض الأطفال، حيث تعتبر ركيزة مهمة في تأمين نظام متين للمملكة، منوها إلى أن المستهدف في البرنامج أن تزيد نسبة الإلحاق إلى 40 % أو أكثر بحلول عام 2025، وإلى 90 % أو أكثر بحلول عام 2030.

وزير التعليم: برنامج تنمية القدرات يركز على عملية التسريع للطلاب وسرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة

أخبار محلية
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