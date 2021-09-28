تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 53 حالة.. وهذه نسب المحصنين بجرعتين في كل منطقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 547035 حالة.
وكشف التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة لتحديث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8709 حالات وفاة.
وبيّن التقرير أنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 536079 حالة، لافتة إلى أن هناك 227 حالة حرجة.
وبخصوص الأشخاص المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مختلف مناطق المملكة، أظهر تقرير “الصحة” تصدر منطقة الباحة بنسبة 67.6%، تلتها الرياض بنسبة 66.9%، ثم الشرقية بما نسبته 66%، وفي المركز الرابع مكة المكرمة بنسبة 59%، فعسير 56.8%.
كما سجلت منطقة القصيم نسبة 56.3%، ومنطقة تبوك 54.5%، ومنطقة جازان 54.5%، ومنطقة حائل 51.9%، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة 51.4%، ومن ثم المدينة المنورة بـ51.3%، والجوف بـ49.8%، بينما احتلت منطقة نجران مؤخرة الترتيب بنسبة 49.6%.
وفق “أخبار 24”.