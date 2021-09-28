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أخبار محلية > بعد بلوغ ورثة القتيل سن الرشد.. تنفيذ القصاص بمواطن قـتل آخر بإطلاق النار عليه بالجوف
28/09/2021   6:49 م

بعد بلوغ ورثة القتيل سن الرشد.. تنفيذ القصاص بمواطن قـتل آخر بإطلاق النار عليه بالجوف

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أوضحت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على المواطن ناجي بن مبارك بن حميد الشراري، لاتهامه بقـتل المواطن عواد بن سليم بن سعد الشراري، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وتم تأييد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذه اليوم بمدينة سكاكا.

بعد بلوغ ورثة القتيل سن الرشد.. تنفيذ القصاص بمواطن قـتل آخر بإطلاق النار عليه بالجوف

أخبار محلية
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