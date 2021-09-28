نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السفير الهندي: 600 شركة هندية بالمملكة.. والاستثمارات السعودية بالهند تشمل البتروكيماويات والتكنولوجيا
29/09/2021   2:18 ص

السفير الهندي: 600 شركة هندية بالمملكة.. والاستثمارات السعودية بالهند تشمل البتروكيماويات والتكنولوجيا

+ = -
612

استعرض السفير الهندي في المملكة، الدكتور أوصاف سعيد، اليوم الثلاثاء، بعض ملامح التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة والهند هي أساس العلاقات بين البلدين، خاصة أن الهند من أكبر المشترين للنفط الخام السعودي، كما تصل الاستثمارات الهندية في المملكة لـ1.8 مليار دولار.

وأشار سعيد إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، حيث أكد أن هناك 600 شركة هندية من كبرى الشركات تعمل في المملكة، كما تنظر الرياض للهند كوجهة استثمارية كبيرة وواعدة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الاستثمارات السعودية بالهند وصلت إلى 3.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ولي العهد تحدث عن الفرص الاستثمارية في الهند عندما زارها في 2019، بما في ذلك إنشاء أكبر مصفاة نفطية بالعالم بالتعاون بين شركة “أرامكو” وعدد من الشركات الهندية.

السفير الهندي: 600 شركة هندية بالمملكة.. والاستثمارات السعودية بالهند تشمل البتروكيماويات والتكنولوجيا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176750.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.