السفير الهندي: 600 شركة هندية بالمملكة.. والاستثمارات السعودية بالهند تشمل البتروكيماويات والتكنولوجيا

استعرض السفير الهندي في المملكة، الدكتور أوصاف سعيد، اليوم الثلاثاء، بعض ملامح التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة والهند هي أساس العلاقات بين البلدين، خاصة أن الهند من أكبر المشترين للنفط الخام السعودي، كما تصل الاستثمارات الهندية في المملكة لـ1.8 مليار دولار.
وأشار سعيد إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، حيث أكد أن هناك 600 شركة هندية من كبرى الشركات تعمل في المملكة، كما تنظر الرياض للهند كوجهة استثمارية كبيرة وواعدة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الاستثمارات السعودية بالهند وصلت إلى 3.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ولي العهد تحدث عن الفرص الاستثمارية في الهند عندما زارها في 2019، بما في ذلك إنشاء أكبر مصفاة نفطية بالعالم بالتعاون بين شركة “أرامكو” وعدد من الشركات الهندية.
#نشرة_الرابعة | سفير الهند لدى #السعودية د. أوصاف سعيد: هناك 600 شركة هندية من كبرى الشركات تعمل في #السعودية pic.twitter.com/HE7NnOyh5v
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 28, 2021