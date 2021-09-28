بالفيديو.. أمير عسير: ولي العهد اطّلع على إستراتيجية تطوير المنطقة 11 مرة حضوريًا وبالاتصال المرئي

استعرض أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إستراتيجية تطوير عسير، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد الأمير تركي خلال لقائه في برنامج “هنا الرياض” على قناة الإخبارية، أن ولي العهد حدد موعدًا للانتهاء من خطة تطوير المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم استحضار أفضل التجارب العالمية للاستقرار على أكثرها تشابهًا مع عسير.
وأضاف أن الإعلان عن إستراتيجية تطوير عسير سبقه عمل طويل، موضحًا أن ولي العهد أُطلع على الإستراتيجية حضوريًا ما لا يقل عن 4 أو 5 مرات، وعبر الاتصال المرئي 6 أو 7 مرات، وذلك بخلاف الاجتماعات التي تناولت أمورًا متعددة تتعلق بالإستراتيجية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية ستسهم بشكل رئيسي في رفع مستوى جودة الحياة والبنية التحتية في منطقة عسير، مؤكدًا أن هناك العديد من مشاريع التطوير القائمة في الوقت الحالي، أبرزها المدينة الجامعية والمدينة الطبية والكهرباء والمدينة الصناعية وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وأرجع أمير منطقة عسير اختيار “قمم وشيم” كشعار للإستراتيجية إلى أن القيادة لا ترضى لشعبها إلا “القمم”، إيمانًا منها بأن أبنائه هم أهل “الشيم”، مشيرًا إلى أن مكامن قوة منطقة عسير هي قممها وشيمها.
فيديو | أمير #عسير لـ #الإخبارية: #إستراتيجية_تطوير_عسير سترفع مستوى جودة الحياة والبنى التحتية بالمنطقة #هنا_الرياض pic.twitter.com/Q25zzYYndi
— هنا الرياض (@herealriyadh) September 28, 2021