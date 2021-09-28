الطقس المتوقع غداً الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة مع تكون الضباب ليلاً بهذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).
وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقع نشاطاً للرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يؤدي لارتفاع الموج، وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في المدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 11 درجة مئوية في السودة.