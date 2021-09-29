كمين يكشف طبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض داخل عيادتها بمستوصف في الطائف

كشف كمين محكم نفذه زائر سري بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات الأمنية، طبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض داخل عيادتها في أحد المستوصفات بمحافظة الطائف.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجهات الأمنية تلقت معلومات عن قيام طبيبة بإجراء عمليات إجهاض في عيادتها بمجمع طبي شهير، وسط بيئة تفتقر للاشتراطات الطبية والصحية.
وأضافت المصادر أنه جرى التنسيق بين الجهات الأمنية ووزارة الصحة ليقوم الزائر السري بمفاوضة الطبيبة والاتفاق معها على إجراء عملية إجهاض، لتنجح الجهات الأمنية في ضبط الطبيبة المخالفة.
وأشارت إلى أنه جرى إحالة الطبيبة لجهة الاختصاص كما أحيل المستوصف إلى لجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة، حيث ضبط في الموقع مواد طبية منتهية الصلاحية ومواد أخرى مساعدة على الإجهاض.
من جانبها، شددت مديرية الشؤون الصحية بالطائف على استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة ومتابعة ما يصلها من بلاغات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة المواطنين والمقيمين.