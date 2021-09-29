خطوة مفاجأة من محمد كنو بشأن مستقبله مع الهلال

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل لاعب الوسط محمد كنو، مع ناديه الهلال، بعد أن اقترب من دخول الفترة الحرة من عقده.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية” إن الشركة التي تدير أعمال محمد كنو قد أعطت الهلال الأولوية من أجل تجديد عقده الذي سينتهي مع النادي بنهاية الموسم الرياضي الجاري.
وأوضحت المصادر، أن “كنو” وقع مع شركة “سبورت يارد” الرياضية بهدف إدارة أعماله الرياضية والتجارية، قبل 94 يوماً من دخوله الفترة الحرة من عقده الحالي.
وانضم محمد كنو إلى الهلال في صيف موسم 2017، قادماً من الاتفاق حيثُ وقع على عقدٍ يمتد لنحو 5 أعوام.
ويعد محمد كنو هو ثاني أغلى اللاعبين المحليين في السوق السعودية، بحسب تصنيف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي بقيمة مليوني و800 ألف يورو.