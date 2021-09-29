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اخبار رياضية > اقتراح بتعيين “رينارد” مديرا فنيا للنصر
29/09/2021   4:07 م

اقتراح بتعيين “رينارد” مديرا فنيا للنصر

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اقترح المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، اسما جديدا لقيادة المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب البرازيلي مانو مينيز، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال “الصرامي” في حديثه عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”: “أقترح أن يتولى هيرفي رينارد تدريب نادي النصر في بطولة كأس آسيا لأنه بعد مباراة الصين سيكون بدون عمل”.

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع اليابان والصين يومي الخميس والثلاثاء 7 و12 أكتوبر المقبلين، في تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر. وفق “أخبار 24”.

بينما يخوض النصر مباراته مع الوحدة الإماراتي يوم 16 أكتوبر المقبل، في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

اقتراح بتعيين “رينارد” مديرا فنيا للنصر

اخبار رياضية
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