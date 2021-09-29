مدرب هولندي يدخل ضمن الترشيحات لقيادة النصر

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن دخول اسم جديد ضمن قائمة الترشيحات لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بدلاً من مانو مينيز، الذي تمت إقالته الفترة الماضية بسبب سوء النتائج.
وقال الصحفي البرتغالي “بيدرو ألميدا”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مدرب منتخب هولندا السابق فرانك دي بور، قد دخل دائرة الترشيحات لتدريب النصر خلال الفترة المقبلة.
وكان فرانك دي بور قد تقدم باستقالته من تدريب منتخب هولندا في يونيو الماضي، بعد الخروج من دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020”. وفق “أخبار 24”.
وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، الوليد المهيدب، في وقت سابق أن الإدارة برئاسة مسلي آل معمر حريصة على اختيار المدرب المناسب وأنه لا زالت هناك مفاوضات جارية مع بعض المدربين، على أن يحسم الملف رسمياً بنهاية الأسبوع الحالي.
The name of Frank #DeBoer is under consideration by management of Al Nassr. 🟡🇳🇱 #AlNassr
— Pedro Almeida (@pedrogva6) September 29, 2021