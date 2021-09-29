وكيل “الرياضة” يكشف حقيقه رفضه وفد الأهلي المُعترض على نتائج “الحوكمة”

كشف وكيل وزارة الرياضة، عبدالعزيز المسعد، حقيقة ما تردد حول رفضه استقبال بعثة النادي الأهلي التي أُرسلت إلى الرياض، بعد إعلان نتائج تقييم الحوكمة وفقًا للربع الأول بالموسم الحالي.
وقال المسعد، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “هناك فريق استراتيجي اجتمع مع وفد النادي الأهلي اليوم، وسنحرص على إظهار النتائج سواء كان الخطأ منا أو منهم.. لم يطلب وفد الأهلي مقابلتي حتى أرفض ذلك، وآخر اتصال بيني وبين رئيس النادي كان الساعة التاسعة مساء اليوم”.
وأضاف وكيل وزارة الرياضة: “التقييم من سبع نقاط، وحصل الأهلي على 1.57 من 7، وفريق استراتيجية دعم الأندية يقف في صف الأندية جميعها.. وضحنا لكل الأندية القصور في التقييم ونعطي كل نادٍ حق الاعتراض على التقييم خلال مدة 3 أيام عمل”.
وتابع المسعد: “9 سبتمبر الساعة الثالثة عصرًا، هو كان آخر موعد لرفع المستندات وتقييم الأندية الذاتي لنفسها ونقوم بمراجعتها، وتقييم الربع الأول بدأ من نهاية يونيو من خلال ورش عمل مع ممثلي الأندية وفي نهاية يوليو تم إرسال نموذج تقييم معايير الحوكمة”. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة الأهلي أصدرت بيانًا أعلنت فيه استغرابها من خروج النادي من الأندية المستحقة للدعم مضيفة أن الفريق استوفى كل المتطلبات للحصول على تقييم الحوكمة من أجل الدعم.