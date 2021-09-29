3 آلاف ريال لإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

كشف مصدر عن أن الإدارة العامة للمرور حددت رسوم إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″، أن المرور حدد قيمة إصدار اللوحة بـ 3 آلاف ريال، تحصل مرة واحدة عند الإصدار، و100 ريال عند التلف أو الفقدان.
وبين أنه تمت إضافة الرسوم إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم “لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة”.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت اليوم (الأربعاء)، بدء إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة والتي يرغب مالكوها في اقتنائِها، وذلك وفق عدد من الضوابط.