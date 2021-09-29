نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 3 آلاف ريال لإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة
29/09/2021   9:00 م

3 آلاف ريال لإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

+ = -
833

كشف مصدر عن أن الإدارة العامة للمرور حددت رسوم إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.

وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″، أن المرور حدد قيمة إصدار اللوحة بـ 3 آلاف ريال، تحصل مرة واحدة عند الإصدار، و100 ريال عند التلف أو الفقدان.

وبين أنه تمت إضافة الرسوم إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم “لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة”.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت اليوم (الأربعاء)، بدء إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة والتي يرغب مالكوها في اقتنائِها، وذلك وفق عدد من الضوابط.

3 آلاف ريال لإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176907.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.