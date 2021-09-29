تُعد أمراض القلب هي السبب الرئيس للوفيات في العالم، إذا لم تعالج ويتم السيطرة عليها، بنسبة 31% من عدد الوفيات عالميًا، وفي الـ 29 من سبتمبر من كل عام يُحتفى باليوم العالمي للقلب، للتوعية بأمراضه واستراتيجيات الوقاية منها.
وفي اليوم العالمي للقلب، يتم التشجيع على اتباع نمط حياة صحي، ووضع خطة تسهم في الحد من التدخين، وخفض معدل ارتفاع ضغط الدّم على المستوى العالمي، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة يوميًا.
استراتيجيات للوقاية
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في احتمالية الإصابة بمرض القلب، بينها تاريخ العائلة والجنس والعمر، إلا أن هناك استراتيجيات تساعدك على حماية قلبك.
لا للتدخين
أول الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية قلبك هو التوقف عن التدخين، بل التوقف أيضًا عن التواجد في أماكن المدخنين، فالمواد الكيميائية الموجودة في التبغ تسبب أضرارا للأوعية الدموية، ويقلل دخان السجائر من الأكسجين الموجود في الدّم، ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدّم وسرعة ضربات القلب.
وتشير الدراسات إلى أن يوما واحدا بلا تدخين يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50%، وأن صحة الجسد تبدأ من اليوم الأول للإقلاع عن التدخين.
الحركة بركة
تؤكد المأثورات العربية على ضرورة الحركة وبذل النشاط البدني، وتصف ذلك بأنه بركة للشخص الذي يفعله، وهو ما تشير إليه الدراسات الطبية أيضًا، التي أثبتت أن المشي لمدة تتراوح بين 30 – 60 دقيقة يوميًا يقلل الإصابة بارتفاع ضغط الدّم والكوليسترول والسكري من النوع الثاني.
نظام غذائي صحي
عليك اتباع نظام غذائي صحي مفيد للقلب، ما يحسّن ضغط الدّم والكوليسترول ويقلص خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وعليك في هذا النظام التركيز على الخضراوات والفواكه والبقوليات واللحوم والأسماك خفيفة الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم، والحبوب الكاملة والدهون الصحية كزيت الزيتون.
قل لا لهذه القائمة
ولوقايتك من أمراض القلب عليك الحد من الملح والسكر والكربوهيدرات المصنعة والدهون المشبعة وغير المشبعة.
النوم الجيد
تزداد عوامل الخطورة لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم جيد، حيث يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكري والاكتئاب، لذا عليك الالتزام بمواعيد نومك. وفق “أخبار 24”.
التعامُل مع التوتر
لا تحاول علاج التوتر بالإفراط في الطعام والشراب أو التدخين، لكن يمكن إيجاد طريقة بديلة لإدارة التوتر، كممارسة الرياضة أو الاسترخاء، وعليك استشارة طبيب في هذا الأمر.
الفحص الدوري
عليك إجراء فحوصاتك الصحية بشكل دوري، وهي قياس ضغط الدّم، والكشف عن ارتفاع الكوليسترول في الدّم، ونسبة السكري في الدّم.